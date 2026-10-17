Seit vielen Jahren leben die grünen Exoten in Köln und Bonn, nun beobachten Experten auch Halsbandsittiche in der Region. Hat dies Auswirkungen auf die Menschen?
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Sie sind hellgrün, haben einen roten Schnabel und lange Schwanzfedern: Halsbandsittiche sind kaum zu überhören, wenn sie in der Nähe sind. Laut zwitschernd fliegen sie in Gruppen von Baumkrone zu Baumkrone. Einst brachte sie der Mensch aus bewaldeten Savannen und offenen Bergwäldern Asiens und Afrikas nach Deutschland, wo ihre erste Brut 1969 in Köln beobachtet wurde.