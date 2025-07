Gab es in den vergangenen fünf Jahren Femizide im Landkreis Ahrweiler? Das wollte unsere Zeitung nach dem Tod einer 31-jährigen Frau in Gimmigen von der Polizei wissen – und stieß dabei auch auf eine Frage der Definition.

Ein 31-jährigen Deutschen aus Gimmigen soll am 17. Juli seine Ex-Ehefrau mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie starb. Unsere Zeitung fragte nun bei der Polizei nach, ob es in den vergangenen Jahren im Kreis Ahrweiler weitere Femizide gegeben hat. Zudem wollten wir wissen, ob Gewalt gegen Frauen in (Ex-)Partnerschaften – wie es deutschlandweit der Fall ist – auch hier steigt.

In den vergangenen fünf Jahren habe es einen leichten Anstieg von „Partnerschaftsgewalt zum Nachteil weiblicher Opfer im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler“ gegeben, antwortet uns ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. „Von 163 Fällen im Jahr 2020 fiel die Zahl in den beiden folgenden Jahren auf 156 Fälle. Die Zahlen für 2023 (173 Fälle) und für 2024 (175 Fälle) liegen wieder leicht über dem Niveau von 2020“, so die schriftliche Antwort weiter. Im Rahmen der Partnerschaftsgewalt würden in der überwiegenden Zahl Delikte wie Körperverletzung, Bedrohung und Nachstellung (Stalking) verwirklicht, so der Sprecher.

Frau starb an Stich- und Schnittverletzungen

Die Definition von Partnerschaftsgewalt aus dem Jahresbericht 2024 der Polizeilichen Kriminalstatistik hängt der Sprecher an. Darin wird erklärt: „Partnerschaftsgewalt (…) umfasst ausgewählte Straftaten, bei denen die Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung (OTB) ‚Partnerschaft′ erfasst wurde. Diese sind bei Ehepartnern, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Partnern nicht ehelicher Lebensgemeinschaften und ehemaligen Partnerschaften vorliegend.“

In Gimmigen soll der 31-Jährige, der wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, die von ihm getrennt lebende Ehefrau und Mutter des gemeinsamen Kindes unter einem Vorwand in sein Haus gelockt haben. Dort soll er sie mit einem Messer attackiert haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag, 21. Juli, berichtete. Nach einer Obduktion ist klar, dass die im Ort beliebte und engagierte Frau an Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals und Rumpf starb. Dass sie sich gewehrt hatte, zeigten Verletzungen an den Händen, veröffentlicht die Staatsanwaltschaft das Obduktionsergebnis am Mittwoch.

Verschiedene Definitionen für Femizid

„In den vergangenen Jahren gab es keine Femizide im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler“, heißt es von der Polizei auf unsere Anfrage weiter. Dem geht die Anmerkung voraus, dass es sich bei einem Femizid um tödliche Gewalt gegen Frauen aufgrund ihres Geschlechts handele. Der Begriff solle hervorheben, dass die Tötung in Kontext geschlechtsspezifischer Gewalt stehe und Frauen wegen ihres Geschlechts Opfer würden. Ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer Frau sei nicht automatisch ein Femizid.

Anders definiert es zum Beispiel die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf der Internetseite: „Ein Femizid ist die Tötung einer weiblichen Person aufgrund ihres Geschlechts. Das bedeutet, dass eine Frau oder ein Mädchen aufgrund von Vorstellungen geschlechtsbezogener Ungleichwertigkeit getötet wird, insbesondere weil sie sexistischen Rollen- und Verhaltenserwartungen nicht entspricht.“ Das Strafgesetzbuch unterscheide nicht, welches Geschlecht das Opfer habe: „Einen gesonderten Tatbestand des Femizides kennt das Strafgesetz nicht“, erklärt uns wiederum eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Je nach Begrifflichkeit wird die Gewalttat in Gimmigen als Femizid eingeschätzt oder eben nicht. Dass es eine allgemeingültige Definition gibt, ist nicht unwichtig. Denn gegen die in dem Zusammenhang häufig verwendeten Begriffe „Beziehungstat“ und „Familiendrama“ verwehren sich inzwischen viele Fachstellen. Diese, so die Argumentation, verweisen ein flächendeckendes strukturelles Problem in den privaten Kontext. Viele Femizide werden vermutlich damit nicht als solche wahrgenommen und so womöglich nicht erfasst.

Als wir im Polizeipräsidium sehr konkret nachhaken, ob es seit 2020 zu „Tötungsdelikten zum Nachteil von Frauen oder Mädchen im Kreis Ahrweiler“ kam, werden uns für die Jahre 2020, 2021 und 2022 je ein Versuch genannt, im Jahr 2023 sind es zwei, 2024 keiner. „Keine Vollendung“, heißt es abschließend.

Frauenhass als gesellschaftliches Problem

Die Zahl der Femizide steigt in ganz Deutschland. So meldete das Bundesministerium für Familie aus dem Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ für 2023 insgesamt 938 Mädchen und Frauen, die „Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten wurden“. 2022 waren es 929, also 1 Prozent weniger. Weiter heißt es: „Der Anteil an weiblichen Opfern, die im Zusammenhang mit partnerschaftlichen Beziehungen Opfer von Tötungsdelikten wurden, liegt bei 80,6 Prozent. Insgesamt wurden 360 Mädchen und Frauen Opfer vollendeter Taten.“ Das bedeutet: 2023 wurde beinahe jeden Tag eine Frau in Deutschland getötet, weil sie eine Frau war. Auch zum Beispiel bei Sexualstraftaten, häuslicher und digitaler Gewalt stiegen die Zahlen. Michael Kretschmer, Vizepräsident des Bundeskriminalamts, erklärte dazu: „Die Zahlen und Fakten zeigen, dass Hass und Gewalt gegen Frauen ein zunehmendes gesellschaftliches Problem sind.“ mwa