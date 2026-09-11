Rückhaltebecken im Ahrtal Wie viel Geld liegt noch im Aufbauhilfefonds in Berlin? Maja Wagener 11.09.2026, 18:00 Uhr

i Hoffnung hatte die Landrätin im Kreis Ahrweiler auf die Unterstützung von Bundeskanzler Friedrich Merz gesetzt, der bei der Gedenkveranstaltung auf dem Ahrweiler mit der Flutopfer gedachte. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mittel aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ können nicht für die geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal genutzt werden, so die Botschaft des Bundeskanzlers an die Landrätin im Kreis Ahrweiler. Doch wie viel Geld ist denn noch im Aufbauhilfefonds?

In einem Schreiben an die Landrätin im Kreis Ahrweiler, Cornelia Weigand, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass Mittel aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ nicht für die Finanzierung der im Ahrtal geplanten Hochwasserrückhaltebecken geöffnet werde.







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