Mittel aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ können nicht für die geplanten Rückhaltebecken im Ahrtal genutzt werden, so die Botschaft des Bundeskanzlers an die Landrätin im Kreis Ahrweiler. Doch wie viel Geld ist denn noch im Aufbauhilfefonds?
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In einem Schreiben an die Landrätin im Kreis Ahrweiler, Cornelia Weigand, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass Mittel aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ nicht für die Finanzierung der im Ahrtal geplanten Hochwasserrückhaltebecken geöffnet werde.