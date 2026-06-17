Restaurant in Mayschoß Wie Thorsten Rech den Bahnsteig 1 neu erfand Martin Ingenhoven 17.06.2026, 20:00 Uhr

i Thorsten Rech ist Wirt mit Leib und Seele. Eigentlich wollte er den Bahnsteig 1 nur kurz übernehmen und dann verkaufen. Das war vor zehn Jahren. Martin Ingenhoven

Nach der Flut hat Wirt Thorsten Rech den alten Bahnhof von Mayschoß neu erfunden. Heute lockt dort ein überraschender Genussort – modern, persönlich und voller Ideen.

Thorsten Rech ist groß, Mitte 40 und ein Mann, den man sich nicht wirklich in einem Büro vorstellen kann. Der gebürtige Recher strotzt vor Energie und sprüht vor Ideen. „Vielleicht mache ich in zehn Jahren auch einen kleinen Weinladen auf. Oder ich verlege meinen Lebensmittelpunkt in die schottischen Highlands“, erzählt er, während er an einem der Tische seines Restaurants sitzt.







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