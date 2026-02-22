Kandidaten im Kreis Ahrweiler Wie soll die Gesundheitsversorgung verbessert werden? Celina de Cuveland 22.02.2026, 08:00 Uhr

i Nach der Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern hat sich die Situation der Gesundheitsversorgung im Kreis Ahrweiler noch einmal verschärft. Judith Schumacher

Weniger Bürokratie, mehr Anreize für Praxisübernahmen und -gründungen: Das sind zwei der Vorschläge, mit denen die Landtagswahlkandidaten im Wahlkreis 14 den Problemen in der Gesundheitsversorgung begegnen wollen.

Die Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr im Dezember 2022, das Aus für das Krankenhaus in Adenau Ende März 2023 und das Ende für das Krankenhaus Maria Stern in Remagen im Dezember 2025 zeigen, dass es immer schlechter um die Gesundheitsversorgung im Kreis Ahrweiler steht.







Artikel teilen

Artikel teilen