Die Sinziger Innenstadt soll ein anderes, einladendes Gesicht bekommen. So hatten sowohl SPD und FDP entsprechende Anträge zur Umgestaltung des Marktplatzes mit verschiedenen Facetten wie der Verkehrsführung, der Begrünung von Plätzen, der Gestaltung von Plätzen mit Wasserspielen, Sitzgelegenheiten und Freizeitangeboten gestellt. Diese wurden nun im Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur, Sport und Soziales behandelt.

Marktplatz soll zum Treffpunkt werden – Sperrung für den Verkehr denkbar

Martin Thormann (FDP) vertrat den Standpunkt, dass sich die meisten Menschen bei ihrem Besuch in der Stadt bereits jetzt am Marktplatz aufhalten und dies genutzt werden könnte, um dort eine ansprechende, entsiegelte und begrünte Begegnungsstätte einzurichten. Hierfür müsste dieser Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Richard Figura (SPD) hatte ein entsprechendes Konzept beantragt. In einem fachbereichsübergreifenden Austausch wurden die Anträge beider Fraktionen bewertet, und die Verwaltung kam zu dem Schluss, dass die Gestaltungsanträge wünschenswert und mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) gut kombinierbar sind.

i Der Marktplatz soll nach der Erstellung eines Verkehrskonzepts eine begrünte Begegnungsstätte mit Wasserspielen und Sitzgelegenheiten werden. Judith Schumacher

Berücksichtigt werden müsste allerdings die aktuell beauftragte Planung für die Sanierung der Bachovenstraße, die im Investitionsplan der Stadt enthalten ist. Die Gestaltung der Straße sollte demnach hierbei nicht isoliert von den Gestaltungsanträgen erfolgen, da hier ein fließender Übergang vom Marktplatz in die Bachovenstraße angezeigt ist und die beantragte Verkehrsberuhigung optisch herausstechen sollte. So etwa durch eine entsprechende Kennzeichnung als verkehrsberuhigter Bereich mit einheitlichem Bodenbelag.

Nun soll nach dem Wunsch des Ausschusses ein Verkehrskonzept durch ein Fachbüro unter Bürgerbeteiligung erstellt werden. Im Haushalt sind 5000 Euro für konzeptionelle Entwicklungen vorgesehen sowie 50.000 Euro für ein Verkehrskonzept im Rahmen von ISEK.

Bibliothek soll umziehen

Den Marktplatz ansprechender zu gestalten, würde sich auch gut ins Gesamtbild der Stadt einfügen, wenn die Stadtbibliothek in die Innenstadt in den ehemaligen Einzelhandelsladen Schütte in der Bachovenstraße gleich neben der VR-Bank einzieht. Hier stehen die Zeichen gut, wie Wirtschaftsförderer Oliver Göbel ausführte.

In engem Austausch mit dem Landesbibliothekszentrum (LBZ), das auch als Fördermittelgeber auftritt, und dem EKZ-Bibliothekservice könnte es schon bald so weit sein. „Die Fördergelder sowohl für die Einrichtung mit Regalen, Arbeitsplätzen und Teppichbelag als auch für die Technik müssen bis Ende März beantragt werden und gehen nun auf ihren Weg. Auch wurde die Stelle einer Bibliotheksleitung ausgeschrieben“, erklärte Göbel.

i Lange wurde hierauf gewartet: Die Stadtbibliothek soll links neben der VR-Bankfiliale im ehemaligen Edeka-Markt Schütte einziehen. Judith Schumacher

Bislang, seit den 1990er-Jahren, war die Stadtbibliothek Sinzig kostenfrei im Rhein-Gymnasium untergebracht. Nun hatte der Landkreis Ahrweiler als Träger des Rhein-Gymnasiums im Februar 2024 aufgrund eines akuten und sich zukünftig abzeichnenden Raumbedarfs den Eigenbedarf für die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Sinzig angemeldet und darum gebeten, die Räume zur Verfügung zu stellen.

Die Bibliothek hat aktuell einen Bestand von knapp 14.000 Medien, die sich in Hörbücher, Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher und Romane aufteilen. Im Jahr 2023 erreichten die Ausleihzahlen erfreulicherweise wieder das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Insgesamt wurden 11.869 Medien ausgeliehen, allein 7721 Ausleihen entfielen auf Kinder- und Jugendbücher. Diese Zahlen konnten im Jahr 2024 noch einmal gesteigert werden. Von insgesamt 13.134 ausgeliehenen Medien entfielen 8485 auf Kinder- und Jugendbücher.

Neuer Citymanager stellt sich und seine Arbeit vor

Vorgestellt hat sich jetzt dem Ausschuss Sven Wörmer, der seit März mit seiner Kollegin Christina Brüning die Arbeit für das Citymanagement der Stadt aufgenommen hat und die Bereiche Moderation und Beteiligung, Stadtplanung, Gewerbeflächenentwicklung, Modernisierung und Instandhaltung von Immobilien sowie Flächen und Leerstandsmanagement für die nächsten fünf Jahre begleiten wird. Beauftragt wurde von der Stadtverwaltung Sinzig das Kölner Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen.

Neben der Beratung zu Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt das Citymanagement die Umsetzung des kommunalen Verfügungsfonds, der kleinere Projekte zur gestalterischen und funktionalen Aufwertung der Innenstadt fördert. „Wenn es etwa darum geht, irgendwo eine Blumenampel oder Sitzgelegenheiten aufzustellen, wird jeder Euro, der privat investiert wird, mit einem Euro aus dem Verfügungsfonds bezuschusst“, erläuterte Wörmer. Vereine könnten entsprechende Anträge für diese 50/50-Förderkulisse stellen.

„Wenn es etwa darum geht, irgendwo eine Blumenampel oder Sitzgelegenheiten aufzustellen, wird jeder Euro, der privat investiert wird, mit einem Euro aus dem Verfügungsfonds bezuschusst.“

Citymanager Sven Wörmer

Der Citymanager betonte aber, dass dies nur im ISEK-Sanierungsgebiet und nicht in den Ortsteilen möglich ist. Darüber hinaus möchte das Team Netzwerke zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der Innenstadt fördern. Weitere Schwerpunkte würden sich im Laufe des Projekts in enger Abstimmung mit der Stadt und den lokalen Akteurinnen und Akteuren ergeben.

Das Citymanagement kooperiert eng mit der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi) sowie dem Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadtverwaltung Sinzig. Gemeinsam sollen Maßnahmen koordiniert und Synergien genutzt werden, um eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Innenstadt zu fördern.

Hier kann man sich beteiligen

Eigentümer sowie alle Akteure der Innenstadt sind eingeladen, sich mit ihren Fragen zur Innenstadtentwicklung oder Modernisierungsvorhaben direkt an das Citymanagement zu wenden. Da dieses vorrangig mit aufsuchenden Terminen arbeitet, können Termine individuell vereinbart werden. Für Gespräche steht ein Besprechungsraum in der Tourist-Info, Markt 6, zur Verfügung.

Aktuelle Informationen zum Projekt werden zukünftig regelmäßig auf den Webseiten der Stadt Sinzig und der Gewi sowie über die Social-Media-Kanäle der Stadt veröffentlicht. Kontakt über das Citymanagement der Stadt Sinzig, Christina Brüning, Tel. 0152/03360457, und Sven Wörmer, Tel. 0159/04541509.