Fünf Jahre nach der Ahrflut Wie Sinzigerin auf die Katastrophe zurückblickt Silke Müller 14.07.2026, 08:00 Uhr

i Heilpraktikerin Monika-Weber Lambert in ihrer Praxis in der Straße Grüner Weg in Sinzig über den Wiederaufbau ihres Hauses: „Vieles ist schöner als vorher." Silke Müller

Vor fünf Jahren überrollte die verheerende Ahrflut auch Haus und Praxis der Heilpraktikerin Monika Weber-Lambert in Sinzig. Zwar ist das Gebäude wiederaufgebaut, es ist aber noch nicht alles fertig. Wie die Katastrophe die Familie verändert hat.

„Die Flut hat uns geprägt.“ Das sagt Monika Weber-Lambert. 1993 ist die heute 61-Jährige, Mutter zweier erwachsener Söhne, mit ihrem Mann in ihr Haus in die Straße Grüner Weg in Sinzig gezogen. Natürlich hat sie in all den Jahren dort schon das eine oder andere Ahr-Hochwasser erlebt.







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