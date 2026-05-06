Das sagt Anbieter in Remagen Wie sinnvoll ist eine Tierkrankenversicherung? Nina Legler 06.05.2026, 10:00 Uhr

i Aufgrund der Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte im Jahr 2022 steigt die Nachfrage nach Tierkrankenversicherung. Karolin Krämer. dpa-tmn

Die medizinische Versorgung des Haustieres sollte nicht zur Frage des Einkommens werden. Der Meinung ist Markus Windheuser, Inhaber einer Agentur in Remagen. Er erklärt, was eine Tierversicherung abdeckt und ob man schon kranke Tiere versichern kann.

Plötzlich ist das Haustier krank: Damit Halter im Ernstfall nicht zwischen einer medizinischen Behandlung und der finanziellen Belastung entscheiden müssen, schließen viele Besitzer eine Tierkrankenversicherung ab. Markus Windheuser, Inhaber der Agentur des Landwirtschaftlichen Versicherungsvereins Münster (LVM) in Remagen, erklärt, wie sinnvoll eine solche Versicherung für Tierbesitzer ist.







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