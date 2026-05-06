Die medizinische Versorgung des Haustieres sollte nicht zur Frage des Einkommens werden. Der Meinung ist Markus Windheuser, Inhaber einer Agentur in Remagen. Er erklärt, was eine Tierversicherung abdeckt und ob man schon kranke Tiere versichern kann.
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Plötzlich ist das Haustier krank: Damit Halter im Ernstfall nicht zwischen einer medizinischen Behandlung und der finanziellen Belastung entscheiden müssen, schließen viele Besitzer eine Tierkrankenversicherung ab. Markus Windheuser, Inhaber der Agentur des Landwirtschaftlichen Versicherungsvereins Münster (LVM) in Remagen, erklärt, wie sinnvoll eine solche Versicherung für Tierbesitzer ist.