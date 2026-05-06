Das sagt Anbieter in Remagen
Wie sinnvoll ist eine Tierkrankenversicherung?
Aufgrund der Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte im Jahr 2022 steigt die Nachfrage nach Tierkrankenversicherung.
Aufgrund der Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte im Jahr 2022 steigt die Nachfrage nach Tierkrankenversicherung.
Karolin Krämer. dpa-tmn

Die medizinische Versorgung des Haustieres sollte nicht zur Frage des Einkommens werden. Der Meinung ist Markus Windheuser, Inhaber einer Agentur in Remagen. Er erklärt, was eine Tierversicherung abdeckt und ob man schon kranke Tiere versichern kann.

Lesezeit 2 Minuten
Plötzlich ist das Haustier krank: Damit Halter im Ernstfall nicht zwischen einer medizinischen Behandlung und der finanziellen Belastung entscheiden müssen, schließen viele Besitzer eine Tierkrankenversicherung ab. Markus Windheuser, Inhaber der Agentur des Landwirtschaftlichen Versicherungsvereins Münster (LVM) in Remagen, erklärt, wie sinnvoll eine solche Versicherung für Tierbesitzer ist.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFinanzen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren