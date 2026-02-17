Tempo 30 in Bad Breisig
Wie sicher ist es, als Fußgänger die B9 zu überqueren?
Einige Fußgänger unterschätzen bei Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig die Gefahren und überqueren abseits der Fußgängerüberwege
Einige Fußgänger unterschätzen bei Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig die Gefahren und überqueren abseits der Fußgängerüberwege die Straße.
Frank Bugge

Das Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig stößt vielen Bürgern bitter auf. Doch wie sicher ist es als Fußgänger, die Straße abseits der Fußgängerüberwege zu überqueren? Und zu wie vielen Unfällen kam es bislang? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Was für viele Autofahrer einfach nur lästig ist, kann im Ernstfall schwere Verkehrsunfälle verhindern: Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig. Davon ist zumindest die Polizei in Remagen überzeugt, denn auch Fußgänger überqueren in 30er-Zonen sicherer die Straße: „Der Verkehrsfluss ist ruhiger, Anhaltewege sind kürzer, die gegenseitige Wahrnehmung verbessert sich und die Folgen möglicher Fehlentscheidungen werden deutlich abgemildert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren