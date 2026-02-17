Tempo 30 in Bad Breisig Wie sicher ist es, als Fußgänger die B9 zu überqueren? Nina Legler 17.02.2026, 10:00 Uhr

i Einige Fußgänger unterschätzen bei Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig die Gefahren und überqueren abseits der Fußgängerüberwege die Straße. Frank Bugge

Das Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig stößt vielen Bürgern bitter auf. Doch wie sicher ist es als Fußgänger, die Straße abseits der Fußgängerüberwege zu überqueren? Und zu wie vielen Unfällen kam es bislang? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Was für viele Autofahrer einfach nur lästig ist, kann im Ernstfall schwere Verkehrsunfälle verhindern: Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig. Davon ist zumindest die Polizei in Remagen überzeugt, denn auch Fußgänger überqueren in 30er-Zonen sicherer die Straße: „Der Verkehrsfluss ist ruhiger, Anhaltewege sind kürzer, die gegenseitige Wahrnehmung verbessert sich und die Folgen möglicher Fehlentscheidungen werden deutlich abgemildert.







