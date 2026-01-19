Bürgermeisterwahl in Remagen Wie sich die Verwaltung auf den 22. März vorbereitet Silke Müller 19.01.2026, 16:00 Uhr

i Das historische Rathaus von Remagen: Wer sitzt dort demnächst auf dem Chefsessel? Das entscheiden die Wähler am 22. März. Christian Koniecki (Archiv). Christian Koniecki

Die Remagener wählen am 22. März einen neuen Bürgermeister. Bisher gab es zwei Kandidaten, nun sind es drei. Aber die Bewerbungsfrist läuft noch. Die Vorbereitungen auf den Wahlsonntag indes haben in der Stadtverwaltung schon lange begonnen.

Wie heißt der künftige Bürgermeister von Remagen? Oder die künftige Bürgermeisterin? Das entscheiden die Bürger der Römerstadt am Sonntag, 22. März. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Björn Ingendahl (parteilos), Beigeordnete Rita Schäfer (überparteilich) und Matteo Pedicillo (AfD).







