Ärztelage im Kreis Ahrweiler
Wie sich die Versorgung der Kinderärzte darstellt
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung sind alle Kinderarztstellen im Kreis Ahrweiler besetzt.
Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung sind alle Kinderarztstellen im Kreis Ahrweiler besetzt.
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Sind alle Kinderarztstellen nach der Bedarfsplanung im Kreis Ahrweiler gedeckt? Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz äußert sich nicht nur dazu auf Anfrage, sondern auch zur zunehmenden Ärzteknappheit und Hintergründen.

Lesezeit 2 Minuten
Kinderärzte zählen zu den Fachärzten und erfüllen eine wichtige medizinische Rolle in der Gesellschaft. Doch wie sieht die Versorgung im Kreis Ahrweiler nach der Bedarfsplanung aus?„Im Planungsbereich Ahrweiler gibt es aktuell keine freien Arztsitze in der Kinder- und Jugendmedizin.

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Kreis AhrweilerGesundheit

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