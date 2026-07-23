Markus Zednik, Vorstandsmitglied der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler, berichtet über den Wandel der Mode-Welt in Bad Neuenahr. Er, der einst für Modedesigner Alfredo Pauly arbeitete, betreibt selbst ein Geschäft. Vieles ist heute anders.
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Markus Zednik kennt sich aus im lokalen Modekosmos in Bad Neuenahr. Vor gut 20 Jahren arbeitete er erst einige Zeit für den schillernden Modedesigner Alfredo Pauly im Marketing- und PR-Bereich und machte Modeschauen. Schließlich eröffnete Zednik 2006 in der Steigenberger Shopping-Arkade ein erstes eigenes Geschäft und setzte auf „sehr hochwertige Waren, was damals noch in Bad Neuenahr sehr gut funktioniert hat“.