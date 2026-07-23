Mode rund um Dior und Versace Wie sich die Modewelt in Bad Neuenahr gewandelt hat Lars Tenorth 23.07.2026, 05:00 Uhr

i Markus Zednik, hier direkt vor seinem Geschäft Dreams in Bad Neuenahr, berichtet darüber, wie sich die Mode-Geschäftswelt in Bad Neuenahr im Laufe der Zeit gewandelt hat. Lars Tenorth

Markus Zednik, Vorstandsmitglied der Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler, berichtet über den Wandel der Mode-Welt in Bad Neuenahr. Er, der einst für Modedesigner Alfredo Pauly arbeitete, betreibt selbst ein Geschäft. Vieles ist heute anders.

Markus Zednik kennt sich aus im lokalen Modekosmos in Bad Neuenahr. Vor gut 20 Jahren arbeitete er erst einige Zeit für den schillernden Modedesigner Alfredo Pauly im Marketing- und PR-Bereich und machte Modeschauen. Schließlich eröffnete Zednik 2006 in der Steigenberger Shopping-Arkade ein erstes eigenes Geschäft und setzte auf „sehr hochwertige Waren, was damals noch in Bad Neuenahr sehr gut funktioniert hat“.







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