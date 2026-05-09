Viele Gastronomen öffneten ihre Türen nach der Flut nicht mehr. Doch mittlerweile kommen immer mehr Restaurants dazu, die Gäste von ihren neuen Konzepten überzeugen können. Was sagen die Ortsbürgermeister und der Dehoga zu diesen Veränderungen?
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Die Flutkatastrophe bedeutete für viele Gastronomiebetriebe im Ahrtal das Aus. Wo einst gut besuchte Weinstuben, Cafés und Restaurants das Bild der Orte prägten, blieben plötzlich zerstörte Gasträume, verschlammte Küchen und leere Straßen zurück. Mittlerweile hat sich die Gastronomie im Ahrtal weitgehend wieder erholt – auch wenn die Branche immer noch vor Herausforderungen steht.