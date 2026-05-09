Ortsbürgermeister berichten Wie sich die Gastronomie im Ahrtal verändert Nina Legler 09.05.2026, 12:00 Uhr

i In dem ehemaligen Hotel "Zum Rebstock" in Dernau findet sich heute das Gasthaus "Sepp", das seine Gäste mit deutscher und österreichischer Küche begeistert. Doch das ist nicht die einzige Veränderung nach der Flut im Ahrtal. (Archivbild) Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Viele Gastronomen öffneten ihre Türen nach der Flut nicht mehr. Doch mittlerweile kommen immer mehr Restaurants dazu, die Gäste von ihren neuen Konzepten überzeugen können. Was sagen die Ortsbürgermeister und der Dehoga zu diesen Veränderungen?

Die Flutkatastrophe bedeutete für viele Gastronomiebetriebe im Ahrtal das Aus. Wo einst gut besuchte Weinstuben, Cafés und Restaurants das Bild der Orte prägten, blieben plötzlich zerstörte Gasträume, verschlammte Küchen und leere Straßen zurück. Mittlerweile hat sich die Gastronomie im Ahrtal weitgehend wieder erholt – auch wenn die Branche immer noch vor Herausforderungen steht.







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