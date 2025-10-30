Erster Verdachtsfall gemeldet Wie sich der Ahrkreis auf die Vogelgrippe vorbereitet Martin Ingenhoven 30.10.2025, 17:00 Uhr

i Legehennen auf einer Wiese eines Geflügelhofs dpa/Klaus-Dietmar Gabbert. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Vogelgrippe kommt dem Kreis Ahrweiler näher – bisher gibt es aber nur einen Verdachtsfall. In Koblenz indes ist die Geflügelpest angekommen. Wie sich die Kreisverwaltung auf die Vogelgrippe vorbereitet und ob eine Aufstallpflicht droht.

Die Vogelgrippe ist zurück – und sie breitet sich schneller aus als erwartet. In mehreren europäischen Ländern mussten bereits Tausende Tiere getötet sowie Schutz- und Sperrzonen eingerichtet werden. Auch in Deutschland mehren sich die Fälle, vor allem bei Wildvögeln entlang der Zugrouten.







