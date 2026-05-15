Location, Kosten & Co. Wie Schüler im Kreis Ahrweiler ihre Abibälle feiern Verena Düren 15.05.2026, 11:00 Uhr

i Die Schüler des Gymnasiums Calvarienberg setzen auf das Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr für ihren Abiball. Martin Gausmann

Der Abiball ist der feierliche Abschluss für viele Schüler – auch aus dem Kreis Ahrweiler. Doch wo werden die Veranstaltungen überhaupt gefeiert? Wie wie finanzieren die Jugendlichen sie? Wir haben nachgefragt.

Es ist Frühjahr in der Region und damit standen erneut die Abschlussprüfungen der Abiturienten im Kreis an, die am Ende natürlich auch gefeiert werden wollen. Die Termine für den Abiball sind beim Gymnasium Calvarienberg, dem Erich-Klausener-Gymnasium, dem Are-Gymnasium, dem Peter-Joerres-Gymnasium und dem Rhein-Gymnasium Sinzig sehr unterschiedlich.







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