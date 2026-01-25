Deutsche Bahn hat Pläne Wie Remagener Bahnhof sauberer und sicherer werden soll Thomas Kölsch 25.01.2026, 16:00 Uhr

i Das klassizistische Gebäude des Remagener Bahnhofs wurde 1859/1860 gebaut und zuletzt zwischen 2017 und 2021 von der Deutschen Bahn modernisiert. Maja Wagener

Vor allem Drogenhandel und Diebstähle sind Einsätze, zu denen die Polizei immer wieder an den Remagener Bahnhof gerufen wird. Ein Sofortprogramm der Deutschen Bahn soll den Bahnhof jetzt sauberer – und vor allem auch sicherer machen.

Mit der Pünktlichkeit dürfte es bei der Deutschen Bahn wohl nicht so schnell aufwärtsgehen – 2026 soll nach Aussagen von Konzernchefin Evelyn Palla noch einmal „ein schwieriges Jahr werden“. Bei Sicherheit und Sauberkeit will man stattdessen das Tempo erhöhen: An insgesamt 25 Bahnhöfen im gesamten Bundesgebiet soll in Zukunft mehr Personal für diese Aufgaben zur Verfügung stehen.







