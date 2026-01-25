Vor allem Drogenhandel und Diebstähle sind Einsätze, zu denen die Polizei immer wieder an den Remagener Bahnhof gerufen wird. Ein Sofortprogramm der Deutschen Bahn soll den Bahnhof jetzt sauberer – und vor allem auch sicherer machen.
Mit der Pünktlichkeit dürfte es bei der Deutschen Bahn wohl nicht so schnell aufwärtsgehen – 2026 soll nach Aussagen von Konzernchefin Evelyn Palla noch einmal „ein schwieriges Jahr werden“. Bei Sicherheit und Sauberkeit will man stattdessen das Tempo erhöhen: An insgesamt 25 Bahnhöfen im gesamten Bundesgebiet soll in Zukunft mehr Personal für diese Aufgaben zur Verfügung stehen.