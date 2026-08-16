Waldbrände fordern Feuerwehren
Wie Rauch die Menschen im Kreis Ahrweiler alarmiert
Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft erfolgreich einen Waldbrand bei Langenfeld, bei dem auch Einsatzkräfte der VG Adenau unt
Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpft erfolgreich einen Waldbrand bei Langenfeld, bei dem auch Einsatzkräfte der VG Adenau unterstützten.
Thomas Frey/dpa

Die Menschen sorgen sich. Denn viel Rauch zog am Samstag auch im Kreis Ahrweiler durch die Luft, der sich am Sonntag wieder verflüchtigt hat. Das Thema Waldbrand ist aktuell sehr präsent. Der Wehrleiter der VG Adenau spricht über die aktuelle Lage. 

Lesezeit 4 Minuten
Aktuell ist das Thema Waldbrand aufgrund der anhaltenden Trockenheit allgegenwärtig. „Es war gespenstisch“, sagt unser Reporter Thomas Weber, der am Samstagnachmittag nahe Müsch unterwegs war. Ab Schuld habe Rauch in der Luft gelegen. Das habe ein mulmiges Gefühl verursacht.
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