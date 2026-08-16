Die Menschen sorgen sich. Denn viel Rauch zog am Samstag auch im Kreis Ahrweiler durch die Luft, der sich am Sonntag wieder verflüchtigt hat. Das Thema Waldbrand ist aktuell sehr präsent. Der Wehrleiter der VG Adenau spricht über die aktuelle Lage.
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Aktuell ist das Thema Waldbrand aufgrund der anhaltenden Trockenheit allgegenwärtig. „Es war gespenstisch“, sagt unser Reporter Thomas Weber, der am Samstagnachmittag nahe Müsch unterwegs war. Ab Schuld habe Rauch in der Luft gelegen. Das habe ein mulmiges Gefühl verursacht.