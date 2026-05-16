Altersversorgung sichern Wie Praxen in Weibern Mitarbeiter binden möchten Lars Tenorth 16.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Ehepaar Alexander (Ortho Aktiv) und Kirsten Gärtner (Physio Aktiv) wollen ein attraktiver Praxisstandort in Weibern sein und Mitarbeitende auch möglichst lange binden. Ein Teil des Weges ist die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Kirsten Gärtner beschäftigt aktuell in ihrer Physiotherapiepraxis 15 Fachkräfte, das Team von Alexander Gärtner in seiner Orthopädiepraxis besteht aus vier Fachangestellten. Simeon Johnke

Die Gesundheitspraxen Ortho Aktiv und Physio Aktiv in Weibern wollen attraktiver für Fachkräfte sein. Dafür bieten sie eine besondere Form der betrieblichen Altersvorsorge an, die Mitarbeiter für eine lange Betriebszugehörigkeit belohnt.

Viele Menschen sorgen sich um Altersarmut oder machen sich Gedanken darüber, ob sie mit ihrer Rente ihren Lebensstandard halten und unbeschwert leben können. Für viele Bürger ist es inzwischen normal, dass ihre Altersvorsorge auf mehreren Säulen fußt: der Basisversorgung, durch gesetzliche oder berufsständische Rente, der privaten Vorsorge, etwa über Wertanlage oder andere Sparformen und die Zusatzversorgung – insbesondere die betriebliche ...







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