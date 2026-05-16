Die Gesundheitspraxen Ortho Aktiv und Physio Aktiv in Weibern wollen attraktiver für Fachkräfte sein. Dafür bieten sie eine besondere Form der betrieblichen Altersvorsorge an, die Mitarbeiter für eine lange Betriebszugehörigkeit belohnt.
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Viele Menschen sorgen sich um Altersarmut oder machen sich Gedanken darüber, ob sie mit ihrer Rente ihren Lebensstandard halten und unbeschwert leben können. Für viele Bürger ist es inzwischen normal, dass ihre Altersvorsorge auf mehreren Säulen fußt: der Basisversorgung, durch gesetzliche oder berufsständische Rente, der privaten Vorsorge, etwa über Wertanlage oder andere Sparformen und die Zusatzversorgung – insbesondere die betriebliche ...