Beim Deutschen Rotweinpreis war er zum wiederholten Mal erfolgreich, im Weinführer Eichelmann 2027 als regionale Entdeckung erstmalig gelistet: Winzer Oliver Schell aus Rech hat Grund zur Freude. Seine Spezialität: Burgunderweine. Die überzeugten.
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Oliver Schell, Ehefrau Christin und seine Eltern haben gerade gleich zwei Gründe zur Freude: Als „Regionale Entdeckung des Jahres“ für die Ahr wurde das Weingut Oliver Schell aus Rech in den Weinführer Eichelmann 2027 aufgenommen. Und mit seinem 2024 „Kleiner Mönchberg“ Mayschoßer Mönchberg Spätburgunder trocken gehört er zu den Siegern des Deutschen Rotweinpreises 2026 der Zeitschrift Vinum.