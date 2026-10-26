Zum Deutschen Rotweinpreis Wie Oliver Schell regionale Entdeckung an der Ahr wurde Maja Wagener 26.10.2026, 19:00 Uhr

i Mit ihrer Kollektion aus Spät- und einem Frühburgunder haben Oliver (rechts) und Christin Schell vom Weingut Oliver Schell das Verkosterteam des Weinführers Eichelmann überzeugt: Das Weingut wird in der Ausgabe 2027 als „Regionale Entdeckung des Jahres“ für die Ahr präsentiert. Iris Radau

Beim Deutschen Rotweinpreis war er zum wiederholten Mal erfolgreich, im Weinführer Eichelmann 2027 als regionale Entdeckung erstmalig gelistet: Winzer Oliver Schell aus Rech hat Grund zur Freude. Seine Spezialität: Burgunderweine. Die überzeugten.

Oliver Schell, Ehefrau Christin und seine Eltern haben gerade gleich zwei Gründe zur Freude: Als „Regionale Entdeckung des Jahres“ für die Ahr wurde das Weingut Oliver Schell aus Rech in den Weinführer Eichelmann 2027 aufgenommen. Und mit seinem 2024 „Kleiner Mönchberg“ Mayschoßer Mönchberg Spätburgunder trocken gehört er zu den Siegern des Deutschen Rotweinpreises 2026 der Zeitschrift Vinum.







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