Messerangriff in Bad Breisig
Wie mutmaßliche Opfer das Geschehen erlebt haben
Am Landgericht Koblenz muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten.
Am Landgericht Koblenz muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten.
Silke Müller

In dem Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher von der Rheinschiene sind am jüngsten Verhandlungstag vor dem Landgericht Koblenz die Opfer angehört worden. Zwar haben sie ausgesagt, im Sitzungssaal waren sie aber nicht. 

Lesezeit 4 Minuten
Der Messerangriff auf einen 49- und einen 56-Jährigen am 13. Januar 2025 im Zuge einer Massenschlägerei mit rund zehn Beteiligten auf offener Straße in Bad Breisig hat neben den physischen Verletzungen wohl auch große psychische Beeinträchtigungen bei den beiden Männern zur Folge.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren