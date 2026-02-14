Messerangriff in Bad Breisig Wie mutmaßliche Opfer das Geschehen erlebt haben Silke Müller 14.02.2026, 11:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein 26-Jähriger von der Rheinschiene wegen versuchten Totschlags verantworten. Silke Müller

In dem Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher von der Rheinschiene sind am jüngsten Verhandlungstag vor dem Landgericht Koblenz die Opfer angehört worden. Zwar haben sie ausgesagt, im Sitzungssaal waren sie aber nicht.

Der Messerangriff auf einen 49- und einen 56-Jährigen am 13. Januar 2025 im Zuge einer Massenschlägerei mit rund zehn Beteiligten auf offener Straße in Bad Breisig hat neben den physischen Verletzungen wohl auch große psychische Beeinträchtigungen bei den beiden Männern zur Folge.







Artikel teilen

Artikel teilen