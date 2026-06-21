Übung des DLR in Altenahr Wie moderne Technologien dem Katastrophenschutz dienen Jochen Tarrach 21.06.2026, 17:00 Uhr

i Konstanze Lechner war eigens aus München angereist, um in Altenahr ihre KI-gestütze Lagebilddarstellung zu erläutern. Jochen Tarrach

Wie können moderne Technologien im Katastrophenschutz eingesetzt werden, um diesen zu stärken? Darum ging es bei einer Übung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Altenahr.

Im Ahrtal ist dieses Szenario bekannt: Extremer Regen, Pegelstände steigen, Überschwemmungen – innerhalb kürzester Zeit müssen Menschen auch in unzugänglichen Gebieten gerettet und kritische Infrastruktur gesichert werden. Wer koordiniert dann die Einsatzkräfte und stellt kurzfristig Lageinformationen bereit?







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