Der Sehbehindertentreff in Ahrweiler kommt monatlich zusammen. Für die Betroffenen sind die Baustellen nach der Flut im Ahrtal eine Herausforderung, da sich ihre Umgebung schnell verändert. Was Sehende tun können, um ihnen den Alltag zu erleichtern.

Der Sehbehindertentreff in Bad Neuenahr-Ahrweiler weist zum heutigen internationalen „Tag des weißen Stocks“ auf die Belange von Menschen hin, die schlecht oder gar nicht mehr sehen können.

Diese Menschen stehen im Alltag vor vielen Herausforderungen.