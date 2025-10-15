Treffen in Ahrweiler
Wie Menschen mit Sehbehinderung im Ahrtal zurechtkommen
Eine Frau mit einer Armbinde, die auf ihre Sehbehinderung hinweist
Arno Burgi. picture alliance / dpa

Der Sehbehindertentreff in Ahrweiler kommt monatlich zusammen. Für die Betroffenen sind die Baustellen nach der Flut im Ahrtal eine Herausforderung, da sich ihre Umgebung schnell verändert. Was Sehende tun können, um ihnen den Alltag zu erleichtern.

Lesezeit 2 Minuten
Der Sehbehindertentreff in Bad Neuenahr-Ahrweiler weist zum heutigen internationalen „Tag des weißen Stocks“ auf die Belange von Menschen hin, die schlecht oder gar nicht mehr sehen können. Diese Menschen stehen im Alltag vor vielen Herausforderungen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerSoziales

Top-News aus der Region