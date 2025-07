Was macht die Faszination Oldtimer aus? Dieser Frage geht unsere Zeitung in einer kleinen Serie nach. Heute stellen wir Max Diron aus dem Kreis Ahrweiler und seinen Fuhrpark vor.

Jede Woche ein anderes Auto, ganz so weit ist Max Diron noch nicht. Aber fast. Der 31-jährige Kfz-Mechaniker, der in Bonn-Mehlem eine Oldtimer-Werkstatt betreibt, ist ein leidenschaftlicher Sammler alter Autos, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Ein paar Dutzend Fahrzeuge gehören zu seinem privaten Fuhrpark, darunter echte Raritäten wie ein Ford Mustang Saleen, ein Citroën Traction Avant, ein DeLorean – und eine von Erich Honeckers Limousinen. Klar, dass diese Sammlung nicht jedermann zu Gesicht bekommen soll. Ausnahmsweise dürfen wir uns aber in einer seiner Garagen in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler umsehen. Und auf Schatzsuche gehen.

„Das erste eigene Auto hatte ich, da besaß ich noch keinen Führerschein.“

Sammler Max Diron

Die Leidenschaft für Oldtimer hat Diron schon früh gepackt. „Mein Vater war auch Kfz-Mechaniker, insofern bin ich mit Motoren quasi aufgewachsen“, sagt er lachend. „Erst habe ich an Mopeds rumgeschraubt, später dann an Autos. Das erste eigene Auto hatte ich, da besaß ich noch keinen Führerschein. Fahren musste ich die aber auch nicht – ich hatte einfach unglaublich großen Spaß daran, alte Modelle wieder herzurichten. Dementsprechend günstig habe ich die erwerben können.“ Und schließlich das Hobby zum Beruf gemacht. „Genau. Ich habe in einer Oldtimer-Werkstatt in Wachtberg eine Ausbildung gemacht und dann angefangen, mit alten Fahrzeugen zu handeln. Nach und nach ist dadurch auch meine private Sammlung gewachsen.“ Und das rapide.

„In vielen Fällen hatte ich Glück“, sagt Diron und zeigt auf den aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ berühmten DeLorean, der zu seinen liebsten Besitztümern gehört. „An diesem Wagen habe ich mir früher die Nase platt gedrückt“, gesteht er lachend. „Der stand nämlich in einer Tiefgarage neben unserem Familienwagen, und natürlich war ich fasziniert, sowohl wegen der einzigartigen Form als auch wegen des Hypes um den Film. Der DeLorean ist bis heute ein Kult-Auto. Auf jeden Fall hat der damalige Besitzer den Wagen nie gefahren. Vor ein paar Jahren hat er mich dann gefragt, ob ich ihn übernehmen wollte. Er wusste, dass er bei mir in guten Händen sein würde.“

„Ich rauche nicht, ich trinke nicht, und alles, was ich übrig habe, investiere ich in diese Autos.“

Max Diron über sein Hobby

Den Ford Mustang Saleen hat er übrigens vor gut anderthalb Jahren von demselben alten Sammler gekauft. Zu einem guten Preis, sicher. Aber trotzdem: Ein billiges Hobby ist das nicht. „Ich rauche nicht, ich trinke nicht, und alles, was ich übrig habe, investiere ich in diese Autos“, erwidert Diron. „Ich liebe das einfach.“ Auch beziehungsweise gerade weil man bei der Restauration manchmal kreativ sein muss. Beispiel DeLorean: „Ich wollte die Sitze neu beziehen, aber da kriegt man kaum Ersatzteile – immerhin sind von diesem Wagen gerade einmal 4500 Stück weltweit existent, 40 in Deutschland und davon zwei im Ahrtal. Auf jeden Fall konnte ich meinen Bruder um Hilfe bitten, der Sattler ist und mir daher neue Polster machen konnte. Ansonsten ist man aufgeschmissen.“

Und was, wenn man mit dem DeLorean mal einen Unfall baut? „Dann hofft man, dass man nur vorne rechts eine Beule hat“, so Diron. „Da kriegt man noch einen Kotflügel für ein paar Hundert Euro. Links zahlt man dagegen etwa 8500 Euro. Das Problem ist, dass die Karosserieteile in einer Fabrik in Irland hergestellt wurden, die nach der Schließung alles verkauft hat. Die Presswerkzeuge für die Herstellung des linken vorderen Kotflügels und des rechten hinteren Seitenteils landeten schließlich bei einem Fischereiunternehmen, das diese als Ballast für ihre Netze verwendet hat. Insofern kann man diese Teile nicht mehr herstellen.“

i Die Honecker-Limousine Thomas Kölsch

Wo die Honnecker-Limousine her kam

Und wie ist Max Diron an Honeckers Citroën-Limousine gekommen? „Das war ein verrückter Zufall“, gesteht er. „Ich wollte mit einem anderen Sammler einen Autotausch machen und habe bei ihm dieses Auto stehen sehen. Er wusste gar nicht, was er da stehen hatte, obwohl sogar noch die offiziellen Staatswimpel der DDR im Kofferraum lagen. Ich habe das Auto aber sofort als CX 25 Prestige erkannt und die Verbindung hergestellt – Honecker ist nämlich Ende der 70er-Jahre auf dieses Fahrzeug umgestiegen, während alle anderen Staatsbediensteten weiter Volvo fahren mussten.“ Eine echte Rarität. Und trotzdem kam es zu dem Tausch? „Ja, der andere Sammler war sogar froh, weil ich versprochen habe, mich gut um den Wagen zu kümmern und ihn nicht einfach wegzuschließen“, so Diron. „Ich verleihe ihn zum Beispiel immer wieder an interessierte Museen – vor einigen Jahren stand er unter anderem für neun Monate im Haus der Geschichte.“

i Der alte Citroen Thomas Kölsch

Grundsätzlich legt Max Diron großen Wert darauf, alle Wagen in seiner Sammlung auch regelmäßig zu bewegen. „Mindestens 2000 Kilometer sollte jedes Auto pro Jahr gefahren werden, da es sonst schnell zu Motorschäden kommen kann“, erklärt er. Gleichzeitig hat jedes Fahrzeug seine Vor- und Nachteile. So wie der DeLorean, der noch tiefer liegt als ein Porsche 911. „Wenn Sie mit dem unterwegs sind, spüren Sie jedes Schlagloch“, gesteht Diron. „Auf der Autobahn ist der aber klasse. Und natürlich sorgt er für Aufsehen, egal wo ich entlangfahre.“

Diese Reaktion hat er aber auch mit anderen, klassischen Oldtimern wie dem Citroën Traction Avant, der als „Auto der hundert Patente“ einst die Innovationskraft des französischen Unternehmens unterstrich – und mit einem alten grün-weißen Polizeiauto. „Das darf ich nur fahren, wenn ich das Blaulicht und die Polizei-Schriftzüge abdecke“, erklärt Diron und lacht. „Trotzdem erkennt fast jeder, um was für eine Art Fahrzeug es sich handelt. Da werden die Augen auch schnell groß.“