Casino- und Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr entstehen fünf Jahre nach der Flutkatastrophe neu. Am Mittwoch markierte ein erster Spatenstich den offiziellen Baubeginn.
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Es geht vorwärts mit dem Wiederaufbau der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nachdem erst in der vergangenen Woche mit der Eröffnung der neuen Bachemer Brücke ein wichtiger Meilenstein gefeiert werden konnte, hat nun am Mittwoch mit einem traditionellen ersten Spatenstich der Bau von gleich zwei weiteren Brücken im Stadtgebiet begonnen.