Bau in Bad Neuenahr gestartet Wie Maria-Hilf- und Casinobrücke einmal aussehen werden Jochen Tarrach 19.11.2026, 16:00 Uhr

i Die neue Maria-Hilf-Brücke wird eine Augenweide werden. Visualisierung Schlaich-Bergmann Partner/Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Casino- und Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr entstehen fünf Jahre nach der Flutkatastrophe neu. Am Mittwoch markierte ein erster Spatenstich den offiziellen Baubeginn.

Es geht vorwärts mit dem Wiederaufbau der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nachdem erst in der vergangenen Woche mit der Eröffnung der neuen Bachemer Brücke ein wichtiger Meilenstein gefeiert werden konnte, hat nun am Mittwoch mit einem traditionellen ersten Spatenstich der Bau von gleich zwei weiteren Brücken im Stadtgebiet begonnen.







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