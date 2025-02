Buch über Dorfschulen Wie Lernen im Brohltal früher funktioniert hat 10.02.2025, 18:00 Uhr

i Das Buch von Hans-Josef Schneider befasst sich mit der Historie der Dorfschulen im Brohltal. Viele historische Aufnahmen schmücken das 120 Seiten starke Werk. Celina de Cuveland

Hans-Josef Schneider, Autor der Schulserie in unserer Zeitung, hat seine Berichte über die Dorfschulen im Brohltal zu einem Buch zusammengefasst. Herausgekommen ist eine Lektüre, die mit Details und Kuriositäten zum Schmunzeln und Erinnern anregt.

Wer, wenn nicht ein pensionierter Lehrer könnte über die Geschichte der kleinen Dorfschulen im Brohltal schreiben? So passt es wunderbar zusammen, dass Hans-Josef Schneider, der 40 Jahre Lehrer im Brohltal war und seit vielen Jahren als Reporter für die Rhein-Zeitung tätig ist, aufwendig recherchiert und alles Wissenswerte um diese wichtigen Institutionen im vergangenen Jahr in einer Serie in unserer Zeitung zusammengefasst hat.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen