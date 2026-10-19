Viel Schelte muss Cornelia Weigand für das „Wie“ beim offenen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz einstecken. Doch welche Argumente hat die Landrätin im Kreis Ahrweiler für die Öffnung des Aufbauhilfefonds für neue Rückhaltebecken im Ahrtal?
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Mit ihrem offenen Brief an Friedrich Merz (CDU) hat Cornelia Weigand (parteilos) einen weiteren Vorstoß unternommen, um den Aufbauhilfefonds für die Finanzierung der Hochwasserrückhaltebecken im Ahrtal zu öffnen. Darin geht die Landrätin des Kreises Ahrweiler auf die Gründe ein, mit der Kanzler Ende Juli einen ersten Vorstoß abgelehnt hatte.