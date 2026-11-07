Der spezielle Weingeschmack Wie Lage, Böden und Klima den Ahrwein prägen Sofia Grillo 07.11.2026, 13:00 Uhr

i Der Wein im Ahrtal schmeckt aus vieler Gründen so, wie er schmeckt. Thomas Kölsch

Kühle Nächte, Schieferböden und tiefe Wurzeln prägen den Spätburgunder von der Ahr. Ein Jungwinzer erklärt, wie Terroir und Klima Frische, Reife und Widerstandskraft formen – und warum die Ernte immer früher beginnt.

Der klassische Spätburgunder von der Ahr ist frisch und fruchtig. Durch eine angenehme Säure bleibt diese Eigenschaft der Weine trotz der Reifung auch nach vielen Jahren bestehen. Doch warum ist das so? Niklas Körtgen, einer der drei Jungwinzer der Gruppe „The Next Generation“ aus Ahrweiler, erklärt, wie Lage, Böden und Klima der Ahr-Region den besonderen Geschmack des Weines ausmachen.







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