Beim Kultournetz-Fachtag in Freisheim loteten Engagierte aus, wie sich Kulturorte besser etablieren können. Anhand anschaulicher Beispiele wurden allen schnell klar, auf welche Aspekte es dabei besonders ankommt.
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Menschen und Ideen miteinander verbinden: Das war das Ziel des Kultournetz-Fachtags, der am Samstag in Freisheim stattfand. Auch wenn nur rund 20 engagierte Bürger den Weg in die Vischeltalhalle gefunden hatten, dürfte die Veranstaltung für sie ein Erfolg gewesen sein.