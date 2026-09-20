Fachtag in Berg-Freisheim
Wie Kulturorte besser etabliert werden können
Es ist nur eine kleine Gruppe, die an dem Kultournetz-Fachtag teilgenommen hat, die aber war überaus engagiert bei der Sache.
Es ist nur eine kleine Gruppe, die an dem Kultournetz-Fachtag teilgenommen hat, die aber war überaus engagiert bei der Sache.
Thomas Kölsch

Beim Kultournetz-Fachtag in Freisheim loteten Engagierte aus, wie sich Kulturorte besser etablieren können. Anhand anschaulicher Beispiele wurden allen schnell klar, auf welche Aspekte es dabei besonders ankommt.

Lesezeit 3 Minuten
Menschen und Ideen miteinander verbinden: Das war das Ziel des Kultournetz-Fachtags, der am Samstag in Freisheim stattfand. Auch wenn nur rund 20 engagierte Bürger den Weg in die Vischeltalhalle gefunden hatten, dürfte die Veranstaltung für sie ein Erfolg gewesen sein.
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