Fachtag in Berg-Freisheim Wie Kulturorte besser etabliert werden können Thomas Kölsch 20.09.2026, 12:00 Uhr

i Es ist nur eine kleine Gruppe, die an dem Kultournetz-Fachtag teilgenommen hat, die aber war überaus engagiert bei der Sache. Thomas Kölsch

Beim Kultournetz-Fachtag in Freisheim loteten Engagierte aus, wie sich Kulturorte besser etablieren können. Anhand anschaulicher Beispiele wurden allen schnell klar, auf welche Aspekte es dabei besonders ankommt.

Menschen und Ideen miteinander verbinden: Das war das Ziel des Kultournetz-Fachtags, der am Samstag in Freisheim stattfand. Auch wenn nur rund 20 engagierte Bürger den Weg in die Vischeltalhalle gefunden hatten, dürfte die Veranstaltung für sie ein Erfolg gewesen sein.







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