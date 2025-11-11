Wie kommen die alten Öltanks aus den Kellern im Ahrtal?

Im Ahrtal sprießen seit der Flutkatastrophe die Nahwärmenetze nur so aus dem Boden. Doch das bedingt auch, dass hier flächendeckend zahlreiche teils von der Flut verschonte Öltanks entsorgt werden müssen. Wie kann das gelingen?
Lesezeit 2 Minuten
Eine derzeit noch unbestimmte, aber sicherlich größere Zahl von Ölheizungen und vor allem Heizöltanks aus Kellern muss fachgerecht entsorgt werden, wenn nach und nach rund 100 Haushalte in Mayschoß und etwa 215 in Dernau an die jeweiligen Dorf-Wärmenetze angeschlossen werden.