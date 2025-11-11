Entsorgung ist ein Problem Wie kommen die alten Öltanks aus den Kellern im Ahrtal? Frank Bugge 11.11.2025, 05:00 Uhr

i Informationen, Kontakte, Rabatte. Über die Energieagentur gibt es immer mal wieder kleine "Messen", bei denen Hersteller von Wärmepumpen oder Heizungsbauer ihre Geräte zeigen. So wie in Rech im Juli 2022. Frank Bugge

Im Ahrtal sprießen seit der Flutkatastrophe die Nahwärmenetze nur so aus dem Boden. Doch das bedingt auch, dass hier flächendeckend zahlreiche teils von der Flut verschonte Öltanks entsorgt werden müssen. Wie kann das gelingen?

Eine derzeit noch unbestimmte, aber sicherlich größere Zahl von Ölheizungen und vor allem Heizöltanks aus Kellern muss fachgerecht entsorgt werden, wenn nach und nach rund 100 Haushalte in Mayschoß und etwa 215 in Dernau an die jeweiligen Dorf-Wärmenetze angeschlossen werden.







