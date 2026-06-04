Abwasser von 90.000 Menschen Wie Kläranlage in Bauler „Rock am Ring“ bewältigt Judith Schumacher 04.06.2026, 10:00 Uhr

i Die Gruppenkläranlage in Dümpelfeld ist für die Abwasserreinigung der gesamten VG Adenau zuständig – mit Ausnahme der Ortsgemeinden Ohlenhard mit einer eigenen kleinen Teichkläranlage sowie Wiesemscheid, Müllenbach, Bauler und dem sogenannten Sondereinleiter „Nürburgring“. Werner Dreschers

Wenn 90.000 Besucher von „Rock am Ring“ am Wochenende mit Musik feiern, entsteht ganz nebenbei jede Menge Abwasser. Das landet in der Kläranlage „Oberes Trierbachtal“ in Bauler, die auf solche Großveranstaltungen vorbereitet ist.

An diesem langen Fronleichnamswochenende findet „Rock am Ring“ statt. Wie bei allen Großveranstaltungen am Nürburgring kommt es dadurch zu vermehrtem Abwasseraufkommen. Die Kläranlage Nürburgring, die nicht von der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 betroffen war, befindet sich in Bauler und ist seit 1999 als eigenständige Kläranlage in Betrieb.







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