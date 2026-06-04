Wenn 90.000 Besucher von „Rock am Ring“ am Wochenende mit Musik feiern, entsteht ganz nebenbei jede Menge Abwasser. Das landet in der Kläranlage „Oberes Trierbachtal“ in Bauler, die auf solche Großveranstaltungen vorbereitet ist.
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An diesem langen Fronleichnamswochenende findet „Rock am Ring“ statt. Wie bei allen Großveranstaltungen am Nürburgring kommt es dadurch zu vermehrtem Abwasseraufkommen. Die Kläranlage Nürburgring, die nicht von der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 betroffen war, befindet sich in Bauler und ist seit 1999 als eigenständige Kläranlage in Betrieb.