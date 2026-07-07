Interview mit Insuler Ortschef Wie kann man ein Dorf nach der Ahrflut wiederaufbauen? Michael Illjes 07.07.2026, 12:00 Uhr

i Ewald Neiss hat nach der Katastrophe schnell reagiert. Eine Baufirma reparierte die Straßen, die Kanalisation wurde vom Schlamm befreit. Die Infrastruktur sei „der Grundbaustein" gewesen. Michael Illjes

Ein Vater steht nach der Flut vor seinem zerstörten Haus und sagt nur: „Ich bin weg.“ Wenige Tage später helfen ihm 40 Menschen. Warum solche Momente Insul prägen und wie der Wiederaufbau gelang. Ein Interview mit Bürgermeister Ewald Neiss.

Es gibt Orte im Ahrtal, an denen Bagger und Kräne das Straßenbild prägen. Und es gibt Insul. Das Dorf mit knapp 500 Einwohnern wirkt, als habe es seinen Alltag zurückgewonnen. Neue Straßen, ein Spielplatz, ein neuer Festplatz – nur die provisorische Brücke erinnert auf den ersten Blick noch an die Nacht, die alles veränderte.







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