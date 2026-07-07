Interview mit Insuler Ortschef
Wie kann man ein Dorf nach der Ahrflut wiederaufbauen?
Ewald Neiss hat nach der Katastrophe schnell reagiert. Eine Baufirma reparierte die Straßen, die Kanalisation wurde vom Schlamm
Ewald Neiss hat nach der Katastrophe schnell reagiert. Eine Baufirma reparierte die Straßen, die Kanalisation wurde vom Schlamm befreit. Die Infrastruktur sei „der Grundbaustein" gewesen.
Michael Illjes

Ein Vater steht nach der Flut vor seinem zerstörten Haus und sagt nur: „Ich bin weg.“ Wenige Tage später helfen ihm 40 Menschen. Warum solche Momente Insul prägen und wie der Wiederaufbau gelang. Ein Interview mit Bürgermeister Ewald Neiss.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Orte im Ahrtal, an denen Bagger und Kräne das Straßenbild prägen. Und es gibt Insul. Das Dorf mit knapp 500 Einwohnern wirkt, als habe es seinen Alltag zurückgewonnen. Neue Straßen, ein Spielplatz, ein neuer Festplatz – nur die provisorische Brücke erinnert auf den ersten Blick noch an die Nacht, die alles veränderte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerAhrflut

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren