Kandidatencheck zur Wahl
Wie kann es mehr soziale Gerechtigkeit in RLP geben?
Die verzweifelte Suche nach bezahlbarem Wohnraum führt dazu, dass insbesondere junge Menschen entsprechende Suchanzeigen öffentlich aushängen.
Frank Rumpenhorst. dpa

Kaum bezahlbarer Wohnraum, überall steigende Kosten und manch einer fragt sich, wie er das Leben eigentlich bezahlen soll. Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema im Landtagswahlkampf. Wir haben darüber mit den Kandidaten im Wahlkreis 13 gesprochen.

Ob es die Debatte um die Erbschaftssteuer, die Inflation, die utopisch hohen Miet- oder Grundstückspreise, die fehlende Barrierefreiheit oder auch die Bildungspolitik ist: Die soziale Gerechtigkeit oder auch die soziale Ungerechtigkeit in Rheinland-Pfalz treibt die Menschen um.

Kreis AhrweilerWK 13 – Remagen/Sinzig

