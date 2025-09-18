Am tiefsten Punkt in Gelsdorf läuft die braune Brühe bei Starkregenereignissen regelmäßig zusammen. Nachdem die Planungen für ein Baugebiet abgelehnt worden, braucht es einen alternativ gedachten Hochwasserschutz.

Auf Initiative des Gelsdorfer Ortsbeirats wird es zumindest vorerst kein großes Baugebiet im Bereich des Wildackers in Gelsdorf geben. Das Gremium lehnte die Planungen ab.

Mit diesen verbunden waren eine Sporthalle, eine Grundschule, eine Straße und auch ein Damm, der Gelsdorf bei Starkregen vor Wassermassen schützen sollte, die aus Richtung Süden unkontrolliert in den Ort fließen und Schlamm und Geröll mitbringen.