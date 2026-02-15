Wie jeck: Glees hat jetzt wieder einen Karnevalszug

Nach rund 60 Jahren hat Glees wieder einen Karnevalszug, der sich am Nelkensamstag durch den Ort schlängelte. Anlass für die Wiederbelebung des Zuges ist das 22-jährige Bestehen des Gleeser Karnevalsvereins.

Knapp 600 Einwohner, ein Kloster und eine Landstraße, die beständig für Ärger sorgt – das ist Glees, das Dorf am Gleeser Bach, in der Nähe des Laacher Sees.

Glees, das ist aber auch ein Karnevalsverein mit den Farben Schwarz und Orange, der eine aktive Jugendarbeit betreibt und in diesem Jahr seinen 22.