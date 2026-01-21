Debatte um zentrale Bunker Wie ist es um Schutzräume im Kreis Ahrweiler bestellt? Lars Tenorth 21.01.2026, 11:00 Uhr

i Lediglich ein kleiner Teil des ehemaligen Regierungsbunkers in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist für Besucher der heutigen Dokumentationsstätte zugänglich. Aber wie ist es generell um Bunker im Kreis Ahrweiler bestellt? Udo Schönewald

Dass der ehemalige Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler als Schutzraum reaktiviert wird, ist sehr unwahrscheinlich. Doch wie sieht es generell im Hinblick auf Schutzräume im Kreis Ahrweiler aus? Welche Rolle spielt zukünftig der Selbstschutz?

Als der Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler 1971 fertiggestellt war, galt dieser bereits aufgrund der Entwicklungen in der Waffenindustrie als veraltet. Heute ist ein kleiner Teil des ehemaligen Regierungsbunkers als Dokumentationsstätte für die Öffentlichkeit zugänglich.







