Dass der ehemalige Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler als Schutzraum reaktiviert wird, ist sehr unwahrscheinlich. Doch wie sieht es generell im Hinblick auf Schutzräume im Kreis Ahrweiler aus? Welche Rolle spielt zukünftig der Selbstschutz?
Als der Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler 1971 fertiggestellt war, galt dieser bereits aufgrund der Entwicklungen in der Waffenindustrie als veraltet. Heute ist ein kleiner Teil des ehemaligen Regierungsbunkers als Dokumentationsstätte für die Öffentlichkeit zugänglich.