Vier Wochen nach der Tat
Wie ist Ermittlungsstand zum Raubüberfall in Sinzig?
Ein großer Polizeieinsatz begleitete den Tag der Geisellage in der Sinziger Innenstadt.
Ein großer Polizeieinsatz begleitete den Tag der Geisellage in der Sinziger Innenstadt.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Sind die Ermittler, die sich mit dem Raubüberfall mit Geisellage Anfang Mai in Sinzig beschäftigen, vier Wochen nach der Tat weitergekommen? Das haben wir den Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz gefragt. Die Antwort fällt kurz aus.

Lesezeit 1 Minute
Still ist es geworden um den Raubüberfall auf den Mitarbeiter eines Geldtransporters in der Volksbank in Sinzig am 8. Mai. Der Mann und ein Mitarbeiter des Geldinstituts waren von einem Täter gegen 9 Uhr morgens in den Tresorraum eingesperrt worden. Gegen 14 Uhr hatte das Spezialeinsatzkommando der Polizei das Gebäude gestürmt und die Menschen körperlich unverletzt befreit.

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