Selbstversuch im Ahrtal﻿ Wie ist das, wenn B267 und Bahnstrecke gesperrt sind? Thomas Kölsch 29.06.2026, 16:00 Uhr

i Die Straße zwischen Rech und Dernau ist für zwei Wochen gesperrt. Auch für Radfahrer. Thomas Kölsch

Die B267 ist nach kurzer Eröffnung wieder gesperrt. Parallel fährt auch die Ahrtalbahn nicht, denn die Arbeiten an der Strecke bedingen die Straßensperrung. Unser Reporter wagt den Selbstversuch: Wie ätzend ist ein Vorankommen bei diesen Bedingungen?

Der erste Bus fährt einfach vorbei. Leer. Wegen eines kleinen Regenschauers habe ich mich ins hölzerne Wartehäuschen gestellt, um dort auf den Schienenersatzverkehr in Altenahr zu warten, der aufgrund von Bauarbeiten zwischen Rech und Dernau für zwei Wochen eingerichtet worden ist.







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