30. Weihnachtsmarkt fand statt Wie in Staffel aus einer Idee eine Tradition wurde Werner Dreschers 01.12.2025, 13:00 Uhr

i Sehr zufrieden mit dem Jubiläumsweihnachtsmarkt zeigte sich das Orga-Team, im Bild mit den Betreibern des Alpakahofes in Hoffeld. Werner Dreschers

Der Weihnachtsmarkt im Eifelort Staffel fand an diesem Wochenende schon zum 30. Mal statt. Dabei hatte er eigentlich mal als spontane Idee angefangen. Inzwischen sind regelmäßig rund 25 Stände dabei.

Wer hätte gedacht, dass aus einer spontanen Idee eine Erfolgsgeschichte entstehen würde, die inzwischen ihr 30-jähriges Bestehen feiert? Wie Eva Keuler beim Jubiläumsmarkt in Staffel am Wochenende berichtete, hatte ihr verstorbener Gatte Hans-Willi mit Wolfgang Kutzner, Klaus Winkler und Ecki Müller nach einer Gemeinderatssitzung die Idee eines eigenen kleinen Weihnachtsmarktes für Staffel verkündet.







