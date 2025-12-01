Wie in Staffel aus einer Idee eine Tradition wurde

Der Weihnachtsmarkt im Eifelort Staffel fand an diesem Wochenende schon zum 30. Mal statt. Dabei hatte er eigentlich mal als spontane Idee angefangen. Inzwischen sind regelmäßig rund 25 Stände dabei.
Lesezeit 1 Minute
Wer hätte gedacht, dass aus einer spontanen Idee eine Erfolgsgeschichte entstehen würde, die inzwischen ihr 30-jähriges Bestehen feiert? Wie Eva Keuler beim Jubiläumsmarkt in Staffel am Wochenende berichtete, hatte ihr verstorbener Gatte Hans-Willi mit Wolfgang Kutzner, Klaus Winkler und Ecki Müller nach einer Gemeinderatssitzung die Idee eines eigenen kleinen Weihnachtsmarktes für Staffel verkündet.