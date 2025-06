Hätte man Christiane Schlesiger noch vor rund zehn Jahren erzählt, dass sie einmal ein Café betreiben würde – sie hätte es nicht geglaubt. Und dennoch sorgt die heute 58-Jährige seit mittlerweile viereinhalb Jahren dafür, dass sich Radfahrer, Touristen und Einheimische gleichermaßen in ihrem „Jane’s Café“ wie zu Hause fühlen können. Mitten in Kesseling ist die liebevoll eingerichtete Lokalität gelegen, in der sich wochentags bereits am frühen Morgen Gäste mit belegten Brötchen und Getränken auf dem Weg zur Arbeit versorgen können und am Nachmittag der Ort auf einen Plausch bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zusammenkommt.

„Das Café hat in der Tat eine wichtige soziale Funktion im Ort – hier kommen alle zusammen und tauschen sich über die neuesten Geschehnisse aus.“

Christiane Schlesiger, Inhaberin von „Jane’s Café“

„Das Café hat in der Tat eine wichtige soziale Funktion im Ort – hier kommen alle zusammen und tauschen sich über die neuesten Geschehnisse aus“, erklärt die Caféchefin, während sie eifrig Bestellungen aufnimmt und hereinkommende Gäste begrüßt. Es ist noch früh am Tag, dennoch ist das Café bereits gut besucht. „Mittwochs ist immer Waffeltag“, versucht Schlesiger die Gästeschar zu erklären und lässt dabei ihren Blick über den Tresen schweifen, auf dem sich eine große Schüssel voll süßem Teig und ein entsprechendes Eisen zum Ausbacken des Gebäcks befinden.

An einer großen Glastheke bleibt ihr Blick schließlich hängen. Zahlreiche Torten und Kuchen befinden sich in der Theke, Kekse, Kleingebäck und frisches Brot vervollständigen das Angebot. „Die Kuchen und Torten sind selbst gebacken. Das Brot und die Brötchen beziehe ich von einer Bäckerei“, erklärt sie und schiebt beinahe entschuldigend hinterher: „Das Brot und die Brötchen auch noch selbst zu backen, das würde ich nicht schaffen. Schließlich bin wochentags allein hier.“

Erfolgreicher Umstieg vom Einzelhandel in die Gastroszene

Täglich ab 6.30 Uhr ist „Jane’s Café“ dienstags bis freitags geöffnet, am Wochenende etwas später. Doch mit dem reinen Aufschließen der Cafétür ist es morgens nicht getan. Brötchen müssen belegt, die Theke und Kaffeemaschine vorbereitet und die ersten Torten und Plätzchen gebacken werden. „Ich stehe jeden Morgen um 4.30 Uhr auf und komme abends meist erst nach 18 Uhr heim. Neben den Vorbereitungen, dem Kuchenbacken und dem Bedienen der Gäste heißt es abends putzen“, gibt die engagierte Blasweilerin Einblicke in ihren Berufsalltag. „Sonntags ist es entspannter, da hilft mir oft mein Mann.“

Doch warum tut sich Christiane Schlesiger diesen Stress und diese viele Arbeit eigentlich an? Auf diese Frage lacht sie und gibt eine überraschende Antwort: „Eigentlich hatte ich nie vor, ein Café zu betreiben. Ich habe weder das Kochen noch Backen professionell gelernt, sondern habe meine Ausbildung im Einzelhandel gemacht.“ Viele Jahre habe sie in der Haushaltswarenabteilung des Ahrweiler Moses-Kaufhauses gearbeitet. Ein Job, den sie nach eigenen Worten „geliebt“ hat.

„Wir haben beim Renovieren entdeckt, dass sich in diesen Räumen eine ehemalige Backstube befand. Und da hat mich mein Mann gefragt, ob ich nicht ein Café aufmachen wolle.“

Christiane Schlesiger zur Entstehungsgeschichte ihres Cafés

Doch für immer war das Glück um diese Traumarbeitsstelle nicht bestellt. Vielmehr sorgte nachlassendes Kaufinteresse der Kundschaft dafür, dass Schlesiger schließlich eigene Wege beschritt. „Mein Mann und ich haben dieses Haus hier in Kesseling 2015 bei einer Zwangsversteigerung gekauft. Eigentlich wollten wir Ferienwohnungen einrichten. Und mein Traum war es anfangs, einen kleinen Geschenkeladen zu betreiben. Aber dann haben wir beim Renovieren entdeckt, dass sich in diesen Räumen eine alte Backstube befand. Und da hat mich mein Mann gefragt, ob ich nicht ein Café aufmachen wolle.“

i Die Liebe zur Dekoration ist Christiane Schlesiger heute noch anzumerken. Kein Wunder, war sie doch viele Jahre im Einzelhandel tätig und liebäugelte auch einmal mit der Eröffnung eines Ladens für schöne Dinge und Geschenke. Claudia Voß

Bereut hat Schlesiger diesen Schritt nie – auch wenn der Start nicht ganz einfach war. „Am 3. September 2019 habe ich das Café eröffnet, einige Monate später kam der erste Lockdown und damit einige Herausforderungen. Denn Verkaufen konnte ich meinen Kuchen nur noch außer Haus“, hat sie diese Zeit noch genau vor Augen. Einschüchtern ließ sie sich durch die Pandemieauflagen in ihrem Unternehmersinn nicht. Im Gegenteil: Das beste aus der Zeit machen, war die Devise der Selbstständigen. „Manchmal wundere ich mich selbst, dass ich so viel Mut hatte“, sinniert sie. Rückhalt erhielt Schlesiger in der Corona-Zeit auch von der Ortsgemeinschaft, die den erfolgreichen Start des Cafés tatkräftig unterstützte.

Vom Start-Up zum Anlaufpunkt für Ausflügler

Mittlerweile hat sich „Jane´s Café“ zu einem echten Geheimtipp für Wanderer, Motorrad- und Radfahrer gewandelt und ist zugleich ein wichtiger sozialer Treffpunkt im Ort. „Hier kommen alle miteinander ins Gespräch“, freut sich Schlesiger und blickt über den Gastraum mit seinen knapp 20 Sitzplätzen. „Selbst wer alleine ins Café kommt, bleibt nicht lange einsam. Viele Gespräche entstehen oft über die Tische hinweg.“ In heutigen Zeiten sei dies eine Besonderheit, ist die Cafébetreiberin überzeugt und erklärt: „Es gibt viele Menschen, die schauen nur noch auf ihr Handy und unterhalten sich kaum noch mit anderen. Hier ist es anders.“

Während es unter der Woche oft die Kesselinger Bevölkerung ist, die bei Schlesiger einkehrt, mutiert das Café am Wochenende oft zum wichtigen Anlaufpunkt von Radfahrgruppen und Motorradfahrern. „Ich habe öfter Radfahrer, die von Düsseldorf aus eine Tagestour in die Region machen. Bevor es dann zurück in die Heimat geht, machen sie bei mir Rast, stärken sich und füllen ihre Wasserflaschen für den mehrstündigen Rückweg auf.“ Ähnlich gehe es mit den Motorradfahrern zu, die bei einer Tour durchs Ahrtal und die Eifel bei ihr einkehrten.

Lokalität mit persönlicher Note

Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wie ist der Name des Cafés zustande gekommen? Christiane Schlesiger lacht: „Ich weiß, viele sprechen den Namen englisch aus, aber es heißt tatsächlich ,Jane’ von ,Christiane’. So wurde ich als Kind gerufen.“ Und während sie dies sagt, schaut sie sich prüfend in ihrem Café um und nickt dann überzeugt, bevor sie sich wieder voller Elan Kuchen, Kaffee und Waffeln widmet: „Ich glaube, der Name passt sehr gut hierhin.“

Jane’s Café

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten des Kesselinger Cafés sowie zum gastronomischen Angebot gibt es im Internet unter www.janes-cafe.de.