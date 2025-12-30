Arbeit im SektWerk Wollersheim Wie in Dernau die Perlen ins Glas kommen Silke Müller 30.12.2025, 11:47 Uhr

i Ende 2018 haben Anke und Dirk Wollersheim in Dernau ihr SektWerk Wollersheim gegründet. David Weimann

Vor allem an Weihnachten und Silvester erfreuen sich Sekt und Champagner großer Beliebtheit unter den Genießern. Wie aber wird der perlende Schaumwein überhaupt hergestellt? In Dernau legen Dirk Wollersheim und seine Frau Anke dafür selbst Hand an.

In der Kellerei der Familie Wollersheim in Dernau geht es laut zu. Weinbautechniker Dirk Wollersheim ist gerade damit beschäftigt, den ersten Grundwein des Jahres 2025 in Flaschen abzufüllen, aus dem später Sekt werden soll. Ein langer Prozess, wie Dirk Wollersheim und seine Frau Anke wissen.







