Wie in Dernau die Perlen ins Glas kommen 

Vor allem an Weihnachten und Silvester erfreuen sich Sekt und Champagner großer Beliebtheit unter den Genießern. Wie aber wird der perlende Schaumwein überhaupt hergestellt? In Dernau legen Dirk Wollersheim und seine Frau Anke dafür selbst Hand an.
Lesezeit 4 Minuten
In der Kellerei der Familie Wollersheim in Dernau geht es laut zu. Weinbautechniker Dirk Wollersheim ist gerade damit beschäftigt, den ersten Grundwein des Jahres 2025 in Flaschen abzufüllen, aus dem später Sekt werden soll. Ein langer Prozess, wie Dirk Wollersheim und seine Frau Anke wissen.