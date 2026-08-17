ARD-Serie „Im Tal“ Wie Hotelbetreiberin Dreharbeiten im Ahrtal erlebt hat Martin Ingenhoven 17.08.2026, 18:00 Uhr

i Hotelbesitzerin Hohenzollern Rico Rossival

Im Hotel Hohenzollern oberhalb des Ahrtals wurden Szenen des neuen ARD-Vierteilers „Im Tal“ gedreht. Ester Glöde-Volkermann ist Betreiberin des Hotels und hat die Dreharbeiten verfolgt.

Normalerweise gibt es im Hotel Hohenzollern hoch über dem Ahrtal eine gewisse Routine. Gäste kommen zum Essen, Zimmer werden hergerichtet, in der Küche wird gearbeitet. In diesen Tagen ist davon allerdings nicht viel zu spüren. Stattdessen herrscht „unglaubliches Gewusel“, wie Ester Glöde-Volkermann sagt.







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