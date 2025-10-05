Wie hoch ist der Verkaufserlös aus Flut-Tiny-Häusern?

Die Flut-Tiny-Häuser aus dem Ahrtal werden nun sukzessive als Ferienhäuschen verkauft. Doch wie hoch sind die Erlöse aus diesem Verkauf? Was haben die Häuser in der Anschaffung gekostet? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Kann man mit den Tiny-Häusern ein Geschäft machen? Die Frage ist auch nach längerer Recherche nicht zu klären. Zu unterschiedlich sind die Angaben der Beteiligten, schwer zu vergleichen die Erläuterungen zu den Ausgaben.