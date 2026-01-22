Blick in die Ahrtal-Werke Wie Heizen mit Fernwärme in Bad Neuenahr-Ahrweiler geht Frank Bugge 22.01.2026, 14:18 Uhr

i Geschäftsführer Dominik Neswadba (links) und Fernwärme-Bereichsleiter Christophe Vianden sehen die Ahrtal-Werke bei der Energiewende auf dem richtigen Weg. Frank Bugge

Neben den neuen Dorfwärme-Projekten im Ahrtal gibt es ein Netz, das schon älter ist: das Fernwärmenetz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir haben geschaut, wie es funktioniert, wie viele Anschlussnehmer es gibt und was der Große Sprudel damit zu tun hat.

Beim Blick auf die nach der Flutkatastrophe 2021 in Marienthal, Rech, Dernau, Mayschoß, Altenburg oder Liers gebauten oder geplanten nachhaltigen, möglichst CO2-freien und hochwassersicheren Dorf-Wärmenetze wird übersehen, dass im Ahrtal bereits ein solches Heiznetz läuft.







