Neben den neuen Dorfwärme-Projekten im Ahrtal gibt es ein Netz, das schon älter ist: das Fernwärmenetz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wir haben geschaut, wie es funktioniert, wie viele Anschlussnehmer es gibt und was der Große Sprudel damit zu tun hat.
Lesezeit 3 Minuten
Beim Blick auf die nach der Flutkatastrophe 2021 in Marienthal, Rech, Dernau, Mayschoß, Altenburg oder Liers gebauten oder geplanten nachhaltigen, möglichst CO2-freien und hochwassersicheren Dorf-Wärmenetze wird übersehen, dass im Ahrtal bereits ein solches Heiznetz läuft.