Thema im Bauausschuss Wie groß wird das neue Sinziger Feuerwehrgerätehaus? Judith Schumacher 17.06.2026, 05:00 Uhr

i Eine gute Nachbarschaft pflegen derzeit noch Sinziger Feuerwehr und das DRK. Judith Schumacher

Der Sinziger Bauausschuss hat es nicht leicht. Am Montag ging es einmal mehr um das neue Feuerwehrgerätehaus auf der Jahnwiese. Wie groß soll es werden? Wie teilen sich die Gebäude auf? Wie viele Parkplätze werden geplant? Das wurde heiß diskutiert.

Sprichwörtlich mit sich gerungen haben die Mitglieder des Sinziger Bauausschusses, was das Raumkonzept des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese angeht. Auch der Standort beziehungsweise die Gebäudeplatzierung war Gegenstand der Diskussion.Die Jahnwiese wird seit Jahrzehnten als „Tafelsilber“ der Stadt gehandelt, wurde aber vom Stadtrat als Standort für das Gerätehaus festgelegt, da sie nach der Flutkatastrophe im Ahrtal laut dem ...







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