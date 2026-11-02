Bildungslandschaft Sinzig
Wie gelingt der Übergang von der Kita zur Schule? 
Akteure aus dem gesamten Schulviertel und weitere Kooperationspartner nehmen an der Fachtagung zur Bildungslandschaft teil.
Akteure aus dem gesamten Schulviertel und weitere Kooperationspartner nehmen an der Fachtagung zur Bildungslandschaft teil.
Andreas Schmitt

Die Bildungslandschaft Sinzig verfolgt das Ziel, Kinder, Jugendliche und ihre Familien kontinuierlich auf ihrem gesamten Bildungsweg zu begleiten. Ein Fortbildungstag hat gezeigt, welches Potenzial in der Zusammenarbeit der Akteure steckt. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Bildungslandschaft Sinzig, kurz Bila, ist dabei, die institutionsübergreifende Zusammenarbeit weiter zu stärken, um Bildungsübergänge gemeinsam zu gestalten und konkrete Perspektiven zu entwickeln. Wie können Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsstufen so gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich begleitet werden?
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