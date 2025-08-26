Die drei Hotelruinen mitten im Altenahrer Ortskern sehen immer noch aus, als seien sie erst gestern von der Flut zerstört worden. Doch die ist vier Jahre her. Passiert ist seitdem an den Ruinen wenig. Der Ortsbürgermeister erklärt, woran das liegt.

Je länger die Flutkatastrophe hinter dem Ahrtal liegt und die sichtbaren Zerstörungen am Fluss, in der Landschaft und in den Ortschaften weniger werden, umso öfter machen Besucher ihre „Flut-Fotos“ aus dem ehemaligen Katastrophengebiet gerade in der Ortsmitte von Altenahr.

Dort an der Brücke über die Ahr zum Bahnhof ballt sich auch mehr als vier Jahre nach der Flut der schlimme Anblick als bildgewordene und offenbar zeitlose Zerstörung: Das ehemalige Central-Hotel und das direkt an der Hauptstraße angrenzende Hotel zum Schwarzen Kreuz mit seinen markanten Fenster- und Lädenbemalungen sowie gegenüber das Hotel zur Post sind nach wie vor Ruinen.

„Wir sind mit allen Eigentümern der drei Immobilien im Gespräch.“

Altenahrs Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos

Er werde oft darauf angesprochen, berichtet Ortsbürgermeister Neofitos Arathymos. Er versteht die Nachfragen der Bürger aus dem Ort, ebenso wie die der Touristen und Besucher. „Wir sind mit allen Eigentümern der drei Immobilien im Gespräch“, versichert der Altenahrer Ortschef und weiß auch Verbandsbürgermeister Dominik Gieler an seiner Seite. Es habe schon Gespräche und Verhandlungen über die Zukunft der drei Gebäude im zentralen Durchgangsbereich des Orts gegeben.

Ein Foto von den drei Hotels in Altenahr vom Oktober des Jahres 2021. Seitdem hat sich am Anblick nicht viel verändert.

Ein wenig die Krux: Es gibt für diesen Teil von Altenahr noch keine rechte Zukunftsidee, keinen Plan für die Ortsinnenentwicklung an dieser Stelle. Freiwillige studentische Workshops, die möglichst von Gegebenheiten oder Vorschriften unbegrenzt Ideen entwickeln sollten, hatten nie diesen Teil des Ortes auf dem Schirm.

„Wir sind dabei, die Zukunft mit den Eigentümern und Fachleuten zu entwickeln“, sagt Arathymos und bittet darum, sich zu gedulden, um den gemeinsamen Entwicklungsprozess durch voreilige Veröffentlichungen und darauf folgende voreilige Diskussionen nicht zu gefährden. Gemeinde und Eigentümer würden im Dialog die Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude und Grundstücke ausloten und schließlich Gestaltungspläne vorlegen.

Studenten der Landschaftsarchitektur aus Cottbus und Kaiserslautern stellen im September 2022 ihre Ideen für die Gestaltung einer neuen Ortsmitte in Altenahr am Bahnhof vor. Die gegenüberliegende Straßenseite mit den drei Hotelruinen waren kein Thema.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass die Realisierung einer noch so guten Idee der Nutzung oder Bebauung ohne die Einwilligung und Mitwirkung von Grundstückeigentümern nicht möglich ist, ist der geplante Bau einer gemeinsamen neuen Sportanlage für Altenahr außerhalb des Ahr-Flutgebietes.

Die Ortsgemeinde Altenahr plant die Neuerrichtung ihrer flutzerstörten Sportanlage etwa einen Kilometer nordwestlich der Ortslage Kreuzberg im Kreuzungsbereich der L76 (Münstereifeler Straße) und der K31 (Richtung Krälingen) im Sahrbachtal. Die entsprechenden Änderungen im Flächennutzungsplan und andere Planungsverfahren wie die Aufstellung eines Bebauungsplanes laufen.

Ein Problem auf dem Gelände in der Gemarkung Im unteren Saar/Auel sind allerdings die Vielzahl der Klein- und Kleinstgrundstücke, in die das Areal laut Katasterplan zerfällt. Es ist viel zeitaufwendige Arbeit, nach einigen Erbfolgen die Eigentümer etwa in Erbengemeinschaften auszumachen und den Kontakt aufzunehmen.

Der Kommune ist es laut Arathymos aber schon fast gelungen, alle etwa 40 Eigentümer der 25 Grundstücke zu erreichen, um die Grundstücke kaufen zu können.