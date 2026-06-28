VG-Rat diskutiert eifrig
Wie geht es weiter mit der Jugendarbeit im Brohltal?
Zukünftig soll die außerschulische Jugendarbeit der VG Brohltal direkt im Rathaus angesiedelt sein.
Zukünftig soll die außerschulische Jugendarbeit der VG Brohltal direkt im Rathaus angesiedelt sein.
Martin Ingenhoven

Im Brohltal wird die außerschulische Jugendarbeit neu aufgestellt, was eine eifrige Diskussion im VG-Rat nach sich zog. Darin ging es um Zuständigkeiten, Geld und ein Konzept für die Zukunft.

Lesezeit 1 Minute
Die außerschulische Jugendarbeit im Brohltal soll neu geordnet werden – darüber ist man sich im zuständigen Verbandsgemeinderat einig. Der Grund: Bisher wurde die außerschulische Jugendarbeit zwischen Burgbrohl und Hohenleimbach in Kooperation mit dem Jugend-Hilfe-Verein Ahrweiler (JHV) durchgeführt.

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