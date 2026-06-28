Im Brohltal wird die außerschulische Jugendarbeit neu aufgestellt, was eine eifrige Diskussion im VG-Rat nach sich zog. Darin ging es um Zuständigkeiten, Geld und ein Konzept für die Zukunft.
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Die außerschulische Jugendarbeit im Brohltal soll neu geordnet werden – darüber ist man sich im zuständigen Verbandsgemeinderat einig. Der Grund: Bisher wurde die außerschulische Jugendarbeit zwischen Burgbrohl und Hohenleimbach in Kooperation mit dem Jugend-Hilfe-Verein Ahrweiler (JHV) durchgeführt.