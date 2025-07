Die Zukunft für das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen sieht düster aus. Das wurde bei einer Podiumsdiskussion von Gesundheitsexperten am Rhein-Ahr-Campus in Remagen am Montagabend deutlich. Auch ein möglicher Trägerwechsel wurde diskutiert.

Die Insolvenz des Verbundkrankenhauses Remagen-Linz sorgt nach wie vor für Verunsicherung – sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch bei den Beschäftigten. Die Häuser sorgen sich darum, dass sie und die ihnen angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentren von der Schließungswelle im Land mit weggeschwemmt werden. Jetzt hatte der Förderverein der Hochschule im Kreis Ahrweiler am Rhein-Ahr-Campus zu einer Podiumsdiskussion geladen, an der Fachleute über die Zukunft des Gesundheitssystems, insbesondere im Kreis Ahrweiler, diskutierten.

Rund 20.000 Patienten jährlich werden an beiden Standorten betreut

Mit im Podium: Thorsten Luecke, bis Anfang des Jahres langjähriger Ärztlicher Direktor im Remagener Krankenhaus Maria Stern und Chefarzt der Anästhesie, Christof Schenkel-Häger, Professor für Krankenhausmanagement an der Hochschule Koblenz/Standort Rhein-Ahr-Campus Remagen und Arzt mit Stabsfunktion im Medizin- und Risikomanagement der Marienhaus-Gruppe, sowie der Anästhesist Daniel Huse, Betreiber einer Praxis für Schmerztherapie und Osteopathie direkt am Standort Maria Stern. „Ich bin seit 18 Jahren am Krankenhaus Maria Stern. Für kleine konfessionelle Häuser war es schon immer ein Drahtseilakt, um ihr wirtschaftliches Überleben zu kämpfen“, so Luecke.

i Die drohende Schließung der beiden Krankenhäuser brennt auf den Nägeln. Am Rhein-Ahr-Campus diskutierten darüber Experten. Judith Schumacher

Jährlich sind beide Akut-Krankenhäusern rechts und links des Rheins mit insgesamt 293 Betten in den Fachabteilungen der Inneren Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin, Schmerztherapie sowie einer Belegabteilung Gynäkologie zentrale Anlaufstellen für jährlich rund 20.000 Patienten der Region. Etwas mehr als 300 Ärzte und Pfleger arbeiten dort. Gesellschafterin ist die Angela von Cordier-Stiftung.

„Die Lage ist sehr schwierig, aber nicht aussichtslos.“

Thorsten Luecke, bis Anfang des Jahres langjähriger Ärztlicher Direktor im Remagener Krankenhaus Maria Stern und Chefarzt der Anästhesie

Thorsten Luecke, Chef-Anästhesist der zweitgrößten Schmerzklinik im Land mit der ausgeweiteten Palliativstation, nennt neben den deutlich gestiegenen Tariflohnsteigerungen auch die begrenzten Mittel der Träger-Stiftung als Gründe für die prekäre Situation. Die Gesundheitspolitik habe ein Übriges dazu beigetragen. Das Schutzschirmverfahren, das ursprünglich bis Ende Juni laufen sollte, wurde noch mal um drei Monate verlängert.

i Thorsten Luecke, Chef-Anästhesist und ehemaliger Direktor des Krankenhauses Maria Stern: "Die Situation ist sehr, sehr schwierig, aber nicht aussichtslos." Judith Schumacher

„Wir sind noch liquide, deshalb gibt uns das Verfahren die Möglichkeit, den Bestand durch einen Umbau wie etwa die Auflösung von Doppelstrukturen an beiden Standorten Linz und Remagen im Sinne der Kosten auch für die Mitarbeiter zu sichern. Das ist ein dickes Brett. Die Lage ist sehr schwierig, aber nicht aussichtslos“, so Luecke. Die Arbeitsagentur habe drei Monate lang die Löhne erstattet, was ein bisschen Luft verschafft habe.

„Die Gesundheitsreform wird das Gegenteil von dem bewirken, was sie verspricht.“

Christof Schenkel-Häger, Professor für Krankenhausmanagement an der Hochschule Koblenz/Standort Rhein-Ahr-Campus Remagen und Arzt mit Stabsfunktion im Medizin- und Risikomanagement der Marienhaus-Gruppe

i Sieht die Aussichten alles andere als rosig: Professor Christof Schenkel-Häger bildet am Rhein-Ahr-Campus Krankenhausmanager aus. Judith Schumacher

Christof Schenkel-Häger bekräftigte: „Die Gesundheitsreform wird das Gegenteil von dem bewirken, was sie verspricht. Es hieß, gerade die ländliche Krankenhaus-Versorgung soll sichergestellt werden. Doch die Anzahl der Kliniken fällt jeden Tag. Und der Spielraum wird noch geringer werden“. Hinzu kämen die Qualitätsanforderungen, die die kleinen Krankenhäuser deutlich gegenüber größeren Kliniken benachteiligen.

„Fast jede vierte Klinik im Land wird schließen. Die Reform konterkariert den Anspruch auf Versorgung in der Fläche.“

Thorsten Luecke

Das neue Gesetz sieht vor, die Kliniken in Level von eins bis drei zu unterscheiden. Das Level 1i steht für eine Kombination von stationären und ambulanten Leistungen und einer Notaufnahme. „Es müssten je ärztlicher Disziplin mindestens drei Fachärzte plus X mit Urlaubsvertretung eingestellt werden. Das wird ein kleines Haus nicht schaffen“, prognostizierte Schenkel-Häger. „Fast jede vierte Klinik im Land wird schließen. Die Reform konterkariert den Anspruch auf Versorgung in der Fläche. Das ist wie eine Tierart, die ausstirbt, wenn der Vogel nicht mehr singt, ist er weg“, so Thorsten Luecke. Er vermisst auch eine gewisse Entscheidungsfreude der Politik, die er als nicht unterstützend erlebt. Gemeinnützige Krankenhäuser bekämen im Gegensatz zu städtischen Häusern keinen Cent. So habe Köln-Meerheim 140 Millionen Euro erhalten.

i Mit dem Linzer Krankenhaus zusammen ist Maria Stern im Jahr Anlaufstelle für 20.000 Patienten. Judith Schumacher

Der Anästhesist und Osteopath Daniel Huse sieht es als zwingend erforderlich an, dass die Rahmenbedingungen für die Gewinnung von Ärzten in der Region verbessert werden: „Eine qualitativ hochwertige Versorgung durch niedergelassene Allgemein- und Fachärzte ist eine Grundvoraussetzung für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung der Region. Was mir Sorgen macht, ist der Bettenabbau, denn die Patienten müssen versorgt werden“, sagte er.

Zustände bessern sich nicht

Auch Thorsten Luecke bestätigte, dass in Maria Stern jetzt schon 100 Patienten mehr versorgt würden als die Zahl, die man nach Gesetz abrechnen dürfe. Erschwerend komme hinzu: In den nächsten Jahren werde die Hälfte der niedergelassenen Ärzte im Kreis Ahrweiler in Rente gehen – ohne dass ein Nachfolger in Sicht wäre.

„Offensichtlich haben wir ein großes Problem. Ist es denn möglich, sich einen anderen Träger zu suchen? Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft uns davon“, fragte Moderator Jens Kröger vom Rhein-Ahr-Campus. „Die Frage ist, ob sich jemand eine weitere Belastung an den Hals hängen will. Das Geschäftsfeld ist nicht attraktiv, das Level 1i kann nicht wirtschaftlich geführt werden“, mutmaßte Thorsten Luecke.