Attraktivität im Blick Wie geht es weiter mit dem Bad Breisiger Zwiebelmarkt? Martin Ingenhoven 05.12.2025, 13:00 Uhr

i Das Riesenrad war auch im Jahr 2025 wieder beliebter Treffpunkt auf dem Bad Breisiger Zwiebelmarkt. Martin Ingenhoven

Kaum neue Händler, steigende Kosten, immer neue Ideen, um attraktiv zu bleiben – Veranstaltungen wie der Breisiger Zwiebelsmarkt haben es derzeit nicht leicht. Wie der Markt zukünftig aussehen kann, darum ging es kürzlich in der Quellenstadt.

Neben dem Brunnenfest gehört der traditionsreiche Zwiebelmarkt – oder Zwibbelsmaat, wie er umgangssprachlich auch genannt wird – zu den Höhepunkten im Festkalender der Quellenstadt Bad Breisig. Jedes Jahr um den 14. September tummeln sich zahlreiche Besucher aus nah und fern in den Marktgassen und beim bunten Treiben im Kurpark.







