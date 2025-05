Nach ihrer Wiedereröffnung verzeichnen die Römerthermen in Bad Breisig hohe Besucherzahlen. Die Geschäftsführerin stimmt das zufrieden. Doch der Förderverein würde gern noch so manche Neuerung angehen.

Trotz oder gerade wegen der aktuell etwas kühleren Temperaturen ist der Ansturm auf die Bad Breisiger Römerthermen nach deren Eröffnung am 9. Mai ungebrochen. „Wir sind begeistert. Wir haben jetzt schon tolle Besucherzahlen für den Mai, bessere als für diesen Zeitraum im vergangenen Jahr. Allein am vergangenen Wochenende waren es über 800 Besucher“, zeigte sich Geschäftsführerin Esther Zimmermann hochzufrieden mit dem Auftakt nach der Neueröffnung der Thermen, die aufgrund eines Wasserschadens im Oktober über den gesamten Winter bis in den Frühling hinein hatten schließen müssen.

Förderverein möchte das Bad attraktiver machen

Am Ball bleibt auch der Förderverein der Freunde der Römerthermen mit seinen mehr als 100 Mitgliedern. Der Vorstand um Annegret Sattler und Stephan von Dreusche bemüht sich weiterhin, in Absprache mit der Geschäftsführung, das Bad für seine Gäste noch attraktiver zu machen. Nachdem bereits Utensilien für die Wassergymnastik angeschafft und die Blumenrabatten im Eingangsbereich gepflanzt wurden, ist das Budget für dieses Jahr allerdings bereits aufgebraucht. „Unsere Mitgliedsbeiträge liegen zwischen 12 und 50 Euro im Jahr, da sind unsere Möglichkeiten beschränkt, doch wir sind durch die gute Resonanz der Gäste auch sehr motiviert uns weiter zu engagieren“, so Stephan von Dreusche.

Auch wenn derzeit keine größeren Sprünge zu machen sind: Ein größeres Projekt wäre schon ein Traum des Fördervereins. „Es wird nach Lösungen gesucht, einen Ersatz für den Brunnen, der zentral vor dem Eingang gelegen ist, zu finden“, so von Dreusche. Der Brunnen in Betonbauweise ist schon seit Jahrzehnten außer Betrieb. Nach Rücksprache mit einem Steinmetz hat der Kassierer des Vorstands allerdings schon Erkenntnisse erhalten, die ihn recht traurig stimmen. „Da landen wir bei Kosten, die jenseits von allem Machbaren wären“, erklärt Stephan von Dreusche. Nun wollen die Förderer zunächst schauen, wie die Entwicklung der Römerthermen weiter geht.